Путин заявил, что в РФ самые современные силы ядерного сдерживания

У России самые современные силы ядерного сдерживания, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета «Победа».

«Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания», - сказал он.

Он подчеркнул, что Россия не идет по пути милитаризации своей экономики. Так, по словам президента, на национальную оборону выделяется 3 трлн 116 млрд рублей, что по действующему курсу составляет примерно 42 миллиарда долларов. У Соединенных Штатов расходы зашкаливают за 770 миллиардов долларов, заявил Путин.

Президент напомнил, что оргкомитет «Победа» объединил представителей власти и гражданского общества, чтобы решать важные для страны задачи - это поддержка ветеранов, патриотическое воспитание молодых людей, сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.