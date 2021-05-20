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Шойгу заявил, что открытая информационная война и русофобия осложнили мемориальную деятельность МО за рубежом

Ян Брацкий
14:55 20.05.2021
Сегодня более 12 тысяч воинских захоронений находятся на территории 56 иностранных государств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Ведущаяся против Российской Федерации открытая информационная война и русофобия осложнили мемориальную деятельность Министерства обороны за рубежом. С таким заявлением на заседании организационного комитета «Победа» выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Резкое ухудшение международной обстановки, размывание системы международного права, русофобия и информационная война против России осложнили мемориальную деятельность за рубежом. Считаем, что обнаружение все новых свидетельств освободительной миссии и подвига советского народа предотвращает попытки переписывания итогов войны», - отметил Шойгу.

Несмотря на это, отметил Шойгу, Минобороны продолжает последовательную и кропотливую мемориальную деятельность в России и за ее пределами. Сегодня существует более 12 тысяч воинских захоронений в 56 иностранных государствах.

Из четырех миллионов 150 тысяч советских воинов, погибших за рубежом, идентифицированы имена 861 тысячи бойцов, и эта работа продолжается. Организована совместная деятельность с иностранными общественными организациями по поиску, уходу, восстановлению мемориальных захоронений.

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