Шойгу заявил, что открытая информационная война и русофобия осложнили мемориальную деятельность МО за рубежом

Ведущаяся против Российской Федерации открытая информационная война и русофобия осложнили мемориальную деятельность Министерства обороны за рубежом. С таким заявлением на заседании организационного комитета «Победа» выступил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

«Резкое ухудшение международной обстановки, размывание системы международного права, русофобия и информационная война против России осложнили мемориальную деятельность за рубежом. Считаем, что обнаружение все новых свидетельств освободительной миссии и подвига советского народа предотвращает попытки переписывания итогов войны», - отметил Шойгу.

Несмотря на это, отметил Шойгу, Минобороны продолжает последовательную и кропотливую мемориальную деятельность в России и за ее пределами. Сегодня существует более 12 тысяч воинских захоронений в 56 иностранных государствах.

Из четырех миллионов 150 тысяч советских воинов, погибших за рубежом, идентифицированы имена 861 тысячи бойцов, и эта работа продолжается. Организована совместная деятельность с иностранными общественными организациями по поиску, уходу, восстановлению мемориальных захоронений.