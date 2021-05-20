Шойгу: за время работы «Памяти народа» установлены судьбы и места захоронения более 2 400 000 погибших в ВОВ

Сергей Шойгу рассказал о работе Минобороны по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны.

«В 2007 году создана объединенная компьютерная база данных "Мемориал", которая впоследствии была преобразована в интерактивный сервис "Память народа". Она представляет собой одновременно книгу памяти и архив, находящийся в свободном доступе. Эффективность проекта очевидна. За время ее работы установлены судьбы и места захоронения более 2 400 000 человек», - сказал Шойгу на заседании Российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции.

Кроме того, Минобороны осуществляет активную координацию и контроль поисковой работы. Это позволяет исключить деятельность «черных копателей». В прошлом году по инициативе оборонного ведомства введена уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества.

Шойгу добавил, что Минобороны до конца 2023 года завершит создание портала «Память народа. Лента военной истории Отечества». Он объединит документы о всех войнах, в которых когда-либо принимала участие Россия.