Вопросы истории Путин призвал продолжать поддерживать ветеранов и после 9 Мая Андрей Аркадьев Глава государства также напомнил, что в этом году исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Поддерживать ветеранов необходимо и дальше, после празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент РФ Владимир Путин. «Мы совсем недавно отметили 9 Мая, но всегда говорим о том, что после 9 Мая мы не должны терять вот этот вектор внимания к проблеме подобного рода и к ветеранам», - сказал глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа». В этом году 9 Мая Россия отметила 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране прошли военные парады, салюты и праздничные мероприятия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика