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Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю ВОВ с целью сдерживания России

Ян Брацкий
14:32 20.05.2021
По мнению главы государства, попытки сдерживания России предпринимались всегда, независимо от названия страны и политического строя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. По мнению главы государства, это делается с целью ослабить Россию. С таким заявлением национальный лидер выступил на открытии очередного организационного комитета «Победа».

«Великое поколение победителей уходит. Тем выше наша ответственность за их наследие. Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы. Причины понятны. Попытки сдержать развитие нашей страны предпринимались всегда, в независимости от ее названия и политического строя», - сказал Путин.

Российский организационный комитет «Победа» был создан в 2000 году и объединил представителей органов власти и гражданского общества для совместного решения важных задач. Среди них - помощь ветеранам Великой Отечественной войны, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

«Совсем недавно мы отметили 9 Мая, но мы всегда говорим о том, что и после нельзя терять вектор внимания к проблемам ветеранов. Скоро мы будем вспоминать тот страшный и трагический день, 22 июня. В этом году исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны, которая унесла многие миллионы жизней. Личное отношение людей к этой трагедии определило поддержку тех изменений в Конституцию, которые касаются сохранения исторической памяти», - добавил президент.

Сейчас, уверен Путин, разного рода русофобы и нечистоплотные политики пытаются проталкивать попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, стремятся оправдать нацистских преступников. Россия не оставит эти шаги без ответа, предупредил глава государства. Путин пообещал обеспечить преемственность исторической памяти.

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