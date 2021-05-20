Туроператоры назвали возможные сроки открытия Европы для россиян

Европейские страны могут открыть границы для российских путешественников уже этим летом. Это связано с новыми соглашениями стран - членов ЕС о допуске на территорию туристов из третьих стран, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, Россия может войти в «зеленый список» стран, гражданам которых разрешены поездки в ЕС в туристических целях. Обновленные требования включают в «зеленый список» государства, где уровень заболеваемости за две недели ниже 100 случаев на 100 000 человек. В АТОР отмечают, что за последние две недели в РФ было зарегистрировано 89 случаев заражения на 100 тысяч населения.

«Если новые правила с порогом 100 новых случаев на 100 заболевших будут утверждены на уровне ЕС, а государства-члены примут эти рекомендации к исполнению и откроют границы, то въезд в страны ЕС для российских туристов летом может стать возможным», - пояснили в АТОР.

Уточняется, что при въезде гражданам РФ нужно будет предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста либо справку о перенесенном заболевании. Кроме того, в отдельных стран возможны дополнительные тесты по прибытии.