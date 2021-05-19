Путин поставил задачу развивать туризм на Камчатке

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал наладить массовый туризм на Камчатке и в рамках этой работы обратился к местным властям с требованием не ограничивать количество посетителей Долины гейзеров. По мнению главы государства, достаточно грамотно организовать работу с туристами.

Так Путин прокомментировал высказывание вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко, который заявил о необходимости введения ограничений на посещение Долины гейзеров. По его словам, нельзя запускать в долину больше 10 человек, иначе «они там все вытопчут».

«Ничего плохого вы не имели в виду, но как-то меня это задело все-таки. Они там вытопчут все, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас все будет лучше получаться, тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет», - заявил Владимир Путин.

В качестве положительного примера, российский лидер привел другие страны, в который существуют аналогичные природные парки и где количество туристов постоянно растет, но природа остается в своем первозданном виде.