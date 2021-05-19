Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поставил задачу развивать туризм на Камчатке

Ян Брацкий
19:12 19.05.2021
Глава государства призвал региональные власти относиться к туристам, как к родным и тогда, уверен Путин, все получится.
Путин поставил задачу развивать туризм на Камчатке
© Фото: Роман Денисов, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал наладить массовый туризм на Камчатке и в рамках этой работы обратился к местным властям с требованием не ограничивать количество посетителей Долины гейзеров. По мнению главы государства, достаточно грамотно организовать работу с туристами.

Так Путин прокомментировал высказывание вице-премьера российского правительства Дмитрия Чернышенко, который заявил о необходимости введения ограничений на посещение Долины гейзеров. По его словам, нельзя запускать в долину больше 10 человек, иначе «они там все вытопчут».

«Ничего плохого вы не имели в виду, но как-то меня это задело все-таки. Они там вытопчут все, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас все будет лучше получаться, тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так никто ничего не вытопчет», - заявил Владимир Путин.

В качестве положительного примера, российский лидер привел другие страны, в который существуют аналогичные природные парки и где количество туристов постоянно растет, но природа остается в своем первозданном виде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:22 В стране и мире
Видео
Огни прожекторов и яркие костюмы: эксклюзивные кадры с репетиции перед вторым полуфиналом «Евровидения-2021»
16:03 В стране и мире
Видео
«Удивительный оптимист»: сыгравший Буратино Дмитрий Иосифов рассказал о последних годах жизни Проценко
14:23 В стране и мире
ЕС разрешит въезд привитым одобренными в союзе вакцинами
12:04 В стране и мире
В МИД РФ прокомментировали позицию США по «Северному потоку - 2»
11:00 В стране и мире
Видео
Капризы погоды: в Москве ожидаются шквалистый ветер, грозы и град
Популярное
Популярное
Видео
Девочка с голубыми волосами: муж актрисы Татьяны Проценко рассказал о причинах ее смерти
Видео
Manizha рассказала, как собирается побеждать в финале Евровидения
Пикник за полмиллиона: автовладельцам рассказали о малоизвестном «летнем» штрафе
«Бурлящий участок белой воды»: бывшие летчики ВМС США рассказали о «тревожной» встрече с НЛО
Видео
Не лыком шиты: Шойгу рассказал об обучении военнослужащих степными и таежными жителями
Эксперт объяснил новую схему обмана покупателя на кассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.