На земле и с воздуха: как идет борьба с природным пожарами в России

В Иркутской области в поселке Дальний пылают около трех десятков домов. Люди своими силами пытаются потушить огонь, но в их распоряжении всего одна пожарная машина. Аэромобильные отряды МЧС отправились к месту ЧП на вертолетах. Из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200.

Аналогичная ситуация и в Новгородской области, где в деревне Перелучи горит храм и свыше десяти домов. Пламя разгоняет штормовой ветер. На борьбу с огнем здесь также вместе с пожарными вышли жители.

А под Тюменью свирепствует огненный шквал природных палов. Их пытаются остановить свыше полутора тысяч человек, в том числе подразделения Минобороны. Курсанты Тюменского военно-инженерного училища с помощью машин разграждения обустраивают противопожарные полосы и точечно ликвидируют очаги. На место прибыл первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян. Он координирует работы по тушению возгораний.

Юрий Киприн разбирает то, что осталось от его дачного дома. Как только стало жарко, в садовом товариществе был сформирован противопожарный отряд добровольцев, вооружились мотопомпой, выставляли дозоры - не помогло. Стихия оказалась стремительной и коварной.

«Ветер шел вдоль реки и тут резко разворачивается - и на нас. Ветер был страшный, болотина не сразу сгорела, а на этом участке прямо смерч прошел. Ужас», - вспомнил погорелец.

Сопротивление было бесполезным. Двадцать пять строений сгорели дотла. В том числе те, в которых жили постоянно. Сами люди спаслись бегством.

«Вообще моментально произошло, все потемнело, головешки полетели, дышать стало нечем», - поделился другой погорелец Александр Шапарь.

На сегодняшний день в Тюменской области горят порядка 20 тысяч гектаров леса. В некоторых районах огонь подступает к поселкам. Опасные территории уже покинули более 1 300 человек. Эвакуировали и пациентов трех санаториев. Чтобы переломить ситуацию, в регион стянуты аэромобильные группировки МЧС из соседних территорий. Больше 200 спасателей и десятки единиц специальной техники. В том числе противопожарный Ил-76, способный за один заход сбросить больше 40 тонн воды.

Для координации действий замминистра МЧС страны совершил облет горящих территорий.

«Наша задача - максимально оказать помощь жителям, горожанам, если потребуется. Есть все основания, что через неделю мы кардинально изменим обстановку», - пообещал замминистра МЧС Александр Чуприян.

В круглосуточном режиме работают военные инженеры. Траншеями они опоясывают очаги возгорания. Помогают и местные жители. Подвозят канистры с водой, тушат низовые пожары. Пока угрозы населенным пунктам нет, но люди понимают, что если огонь вырвется из ловушки, то до домов он доберется за считаные часы.

У семьи Назаренко было большое хозяйство - теперь пепелище, только пчелы каким-то образом уцелели. Но собирать мед им все равно негде. Выжженная земля на километры вокруг. Всем пострадавшим от пожаров губернатор Тюменской области уже пообещал материальную помощь.