«Стрижи» прилетели в Борисоглебск, чтобы поздравить с 50-летием местный учебный авиаполк

Пилотажная группа «Стрижи» прилетела из Кубинки в Борисоглебск, чтобы поздравить с 50-летием местный учебный авиаполк Краснодарского высшего военного авиационного училища имени Серова.

Пилоты «Стрижей» перелетели в Борисоглебск на штатных истребителях МиГ-29. Им предстоит продемонстрировать групповой пилотаж шестью экипажами, а также парный, встречный и одиночный пилотаж.

Двадцать второго мая «Стрижи» покажут построения «пирамида», «конверт», «звезда», а также фигуры «встречный роспуск», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол» и «роспуск-тюльпан». Выполняться они будут на скоростях от 500 до 800 километров в час на высотах от 100 до 2 000 метров.