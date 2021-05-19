СМИ: табачных гигантов заподозрили в детском рабстве

Две крупнейшие табачные компании мира Imperial Brands и British American Tobacco заподозрили в использовании рабского труда детей на плантациях в Республике Малави в Южной Африке. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на юристов британской юридической фирмы Leigh Day, чьи адвокаты обратились с соответствующим иском против Imperial Brands и British American Tobacco в Высокий суд Лондона.

В соответствии с обвинениями адвокатов, представители табачных гигантов вывозят семьи жителей южноафриканской страны в табачные районы на севере страны, где вынуждают крестьян строить себе хижины из веток и листьев и работать в поле на протяжении семи дней в неделю. Сотрудники юридической конторы утверждают, что людям выдают лишь небольшую порцию кукурузы на всю семью, а из зарплаты, которая производится лишь в конце сезона, вычитают расходы на сельскохозяйственные товары.

При этом сами табачные гиганты обвинения отрицают, их юристы настаивают, что противная сторона не сможет связать происхождение выращиваемого фермерами табака с сырьем, используемым в продукции Imperial Brands и British American Tobacco.