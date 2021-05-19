Новая техника, новый континент: российский бронеавтомобиль-амфибию «Стрела» впервые покажут в Африке

Плавающий бронеавтомобиль «Стрела» впервые представят на предстоящей международной выставке вооружений Shield Africa 2021, сообщил «Звезде» генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий.

«Мы представим три натурных образца многоцелевых колесных бронированных машин - "ВПК-Урал", СБМ "Тигр" в комплектации "Рейд" и бронированный автомобиль-амфибию "Стрела"», - сказал он.

Семейство автомобилей «Стрела» включает в себя базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибию, а также легкий багги для сил специальных операций и бронированные и небронированные универсальные шасси для монтажа различных образцов вооружения и систем.

На форуме «Армия-2020» в интервью «Звезде» Красовицкий сообщил, что при тех же защитных качествах, как у «Тигра», машина стоит в два раза дешевле, а ее вес составляет 4,7 тонны.

Мощный дизельный двигатель (200 л. с.) в совокупности с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает высокие динамические качества легкого бронеавтомобиля. По шоссе «Стрела» способна разогнаться до максимальной скорости 155 км/ч. Запас хода по топливу по контрольному расходу составляет до 1 000 км.

В перспективе по желанию заказчика машина может комплектоваться и автоматической коробкой передач. В салоне машины, в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел, могут разместиться до восьми человек, включая водителя.