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Новая техника, новый континент: российский бронеавтомобиль-амфибию «Стрела» впервые покажут в Африке

Андрей Аркадьев
17:15 19.05.2021
Международная выставка Shield Africa 2021 пройдет с 8 по 10 июня в Абиджане (Кот-д'Ивуар).
Новая техника, новый континент: российский бронеавтомобиль-амфибию «Стрела» впервые покажут в Африке
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Плавающий бронеавтомобиль «Стрела» впервые представят на предстоящей международной выставке вооружений Shield Africa 2021, сообщил «Звезде» генеральный директор «Военно-промышленной компании» (ВПК) Александр Красовицкий.

«Мы представим три натурных образца многоцелевых колесных бронированных машин - "ВПК-Урал", СБМ "Тигр" в комплектации "Рейд" и бронированный автомобиль-амфибию "Стрела"», - сказал он.

Семейство автомобилей «Стрела» включает в себя базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибию, а также легкий багги для сил специальных операций и бронированные и небронированные универсальные шасси для монтажа различных образцов вооружения и систем.

На форуме «Армия-2020» в интервью «Звезде» Красовицкий сообщил, что при тех же защитных качествах, как у «Тигра», машина стоит в два раза дешевле, а ее вес составляет 4,7 тонны.

Мощный дизельный двигатель (200 л. с.) в совокупности с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач обеспечивает высокие динамические качества легкого бронеавтомобиля. По шоссе «Стрела» способна разогнаться до максимальной скорости 155 км/ч. Запас хода по топливу по контрольному расходу составляет до 1 000 км.

В перспективе по желанию заказчика машина может комплектоваться и автоматической коробкой передач. В салоне машины, в зависимости от модификации и типа устанавливаемых кресел, могут разместиться до восьми человек, включая водителя.

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