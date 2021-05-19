Вертолетная Россия: в Подмосковье готовится к открытию выставка HeliRussia 2021

Столичное небо заполонили самые передовые разработки вертолетной индустрии. Уже завтра в Подмосковье открывается Международная выставка HeliRussia. Рособоронэкспорт представит ударный Ка-52 и модернизированный «Ночной охотник» - Ми-28НЭ.

А также ряд других новейших вертолетов. Свою продукцию презентуют более 160 компаний из 13 стран мира. Алексей Кошкин уже сегодня побывал на крупнейшей в мире вертолетной площадке и даже поднялся в воздух, почувствовав себя в роли агента 007.

«Взлетают два вертолета. И среди них есть легендарный "Еврокоптер", который снимался даже в фильме про агента 007», - прокомментировал корреспондент «Звезды».

Мы взлетаем, оставляя наш наземный транспорт, - и вот теперь летим этим вертолетом. Небольшая болтанка. Он весит полторы тонны, но так у него на полтысячи литров. Этот вертолет - единственный в мире из гражданских, который выполняет фигуры высшего пилотажа. Даже «мертвую петлю» может сделать.

Даже в воздухе сегодня пробки. Вертолеты идут друг за другом на посадку. Все хотят попасть на эту выставку. На ней, к слову, будут вертолеты как гражданские, так и военные, а еще машины двойного назначения.