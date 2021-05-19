Гонка преследования на БМД: под Ярославлем стартовал этап конкурса «Десантный взвод»

На полигоне Песочное в Ярославской области стартовал третий этап всеармейского конкурса «Десантный взвод» - гонка преследования.

Первыми на трассу выдвинулись экипажи, показавшие лучшее время в одиночной гонке. Машины вышли на старт по одной, чтобы не мешать друг другу на дистанции.

Прошлогодние победители - команда из Новороссийска, - поднимая клубы пыли, ворвались на огневой рубеж, после чего экипаж открыл огонь по мишеням.

Засушливая, жаркая погода усложняет прохождение и без того непростой трассы. Температура воздуха 35 градусов снаружи оборачивается настоящим пеклом внутри боевой машины.

Впереди у команд еще массовое десантирование, с последующим десятикилометровым марш-броском и гонкой-эстафетой. Завершатся всеармейские состязания десантников 26-го числа.