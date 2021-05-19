В новом павильоне-музее АрМИ в подмосковном «Патриоте» прошло заседание по подготовке Армейских игр
Новый павильон-музей позволяет проводить брифинги, семинары, а также жеребьевки команд - участниц конкурсов Международных армейских игр. Кроме того, там можно и награждать победителей.
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Заседание рабочей группы Минобороны России по подготовке и проведению АрМИ впервые прошло в новом павильоне-музее Международных армейских игр в подмосковном парке «Патриот».
Экспозиция по уже прошедшим конкурсам АрМИ, расположенная в музее, зрелищна и обширна. Она дополняется и экспозициями тех иностранных государств, где уже были проведены Игры. Есть и тематические разделы - например, посвященные судейству конкурса «Танковый биатлон».
Новый павильон-музей позволяет проводить брифинги, семинары, а также жеребьевки команд - участниц конкурсов Международных армейских игр. Кроме того, там можно и награждать победителей.