Ученые рассказали о вредной для мозга дозе алкоголя

Употребление алкоголя даже в самых минимальных объемах вредит головному мозгу. Соответствующее заключение сделали сотрудники Оксфордского университета, проведя исследование.

В ходе научной работы ученые проанализировали данные 25 378 жителей Великобритании, принимая во внимание возраст, пол, размер мозга, общее состояние здоровья, а также образ жизни, вредные привычки, включая курение и потребление спиртных напитков, пишет Guardian.

В итоге исследователи пришли к выводу, что у людей, которые потребляют спиртные напитки, плотность серого вещества в мозгу ниже. Более того, авторы работы уверены, что алкоголь негативно влияет на весь мозг, а не на определенные участки, как считалось ранее.

В частности, из-за алкоголя объем серого вещества снижается на 0,8% даже с учетом индивидуальных биологических и поведенческих характеристик, пояснила автор научной работы Ана Топивала.

Среди лиц с гипертонией и высоким индексом массы тела предрасположенность к снижению объемов серого вещества особенно высока. По сути, «чем больше вы пьете, тем хуже работает ваш мозг», резюмировали исследователи.