Cирены тревоги звучат на севере Израиля, в том числе недалеко от Хайфы

Сирены тревоги, которые предупреждают о возможном ракетном обстреле, звучат в Нижней Галилее в Северном округе Израиля и в Крайоте недалеко от города Хайфы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.

«Сирены сработали в Нижней Галилее и в районе Крайота», - информируют военные.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа усугубилась 10 мая. С момента начала обострения конфликта из сектора Газа по израильской территории было выпущено несколько тысяч ракет, многие из них удалось перехватить системе ПРО. В ответ Израиль нанес удары по объектам ХАМАС.

В результате обоюдных атак в Израиле погибли более десяти человек, свыше 50 получили ранения. Число жертв среди палестинцев превышает цифру 200.