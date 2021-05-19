На самые сложные участки: военная техника перебрасывается к очагам лесных пожаров в Тюменской области

Масштабный пожар в поселке Дальний Тюменской области удалось локализовать. По последним данным, огнем уничтожены и повреждены 28 домов, девять из них жилые.

Новые возгорания возникают в Тюменской области. Там наиболее сложная ситуация. В составе группировки, которая борется со стихией, подразделения МЧС, Авиалесоохраны, Минобороны и МВД.

Вместе с группами военнослужащих, которые при помощи тяжелой техники прокладывают минерализованные полосы, работает Анатолий Бородкин.

«Инженерную машину разграждения ИМР-2 только что выгрузили с трала. Сейчас начнется основная стадия работы. Сегодня военные инженеры работают у поселка Богандинский Тюменского района», - прокомментировал корреспондент «Звезды».

В борьбе с пожарами задействованы не только наземные силы, но и авиация - вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76.