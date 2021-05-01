«Чупакабра» напугала жителей Боливии

В боливийском городе Санта-Крус местные жители заявили, что по улицам разгуливал якобы инопланетянин. Его появлению предшествовали в небе три световых огня, похожих на НЛО. При вхождении объектов в небесное пространство раздался грохот, похожий на гром.

«Существо из другого мира, которое имеет очень большие глаза, но не может видеть и имеет руки с тремя пальцами - похож на легендарную «Чупакабру». До его появления в небе появился ореол света и приземлился на месте», - пишет Radio Mitre.

По словам очевидцев, «инопланетянин» ростом примерно 30 см с овальной головой. Спустя несколько минут после предполагаемого исчезновения существа свет в небе погас, однако на траве остались следы в виде кругов.