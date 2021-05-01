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Ученые назвали рак «средневековым убийцей»

Светлана Головина
08:20 01.05.2021
Исследователи установили, что в средневековой Британии на момент смерти у большей части жителей была онкология.
Ученые назвали рак «средневековым убийцей»
© Фото: MARCIN BIELECKI, Polska Agencja Prasowa, Globallookpress
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Специалисты Кэмбриджского университета установили, что порядка 14% взрослых в средневековой Британии на момент смерти болели онкологией. В ходе исследований археологам пришлось изучить более сотни костей при помощи компьютерной томографии.

Большинство видов злокачественных новообразований быстро исчезают после смерти человека, поскольку находятся в мягких тканях. Однако ученые выяснили, что некоторые из них имеют способность оставлять специфические деформации на костной ткани.

В связи с этим исследователи просветили останки 143 жителей средневекового Кембриджа, которые проживали на территории города в период с VI по XVI века нашей эры.

«Даже до появления химических веществ, вызывающих опухоли, промышленности и табака, заболеваемость раком на момент смерти составляла около 9-14%», - уточняется в материале The Times.

По словам специалистов, предыдущие исследования по изучению онкологии акцентировали внимание только на внешних повреждениях костей

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