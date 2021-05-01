Ученые нашли недостающее звено в эволюции живых существ

Британские ученые изучили окаменелость, обнаруженную ранее на Шотландском нагорье. Исследование показало, что она представляет собой останки организма с двумя различными типами клеток. Специалисты предположили, что он родился и умер порядка одного миллиарда лет назад.

Специалисты Университета Шеффилда совместно с коллегами из Бостонского колледжа (США) изучили окаменелость, возраст которой составляет примерно миллиард лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology. Ученые сделали вывод, что данный организм может быть самым ранним многоклеточным, известным науке.

Организм, как предположили специалисты, дает новое понимание процесса перехода от одноклеточных организмов к сложным многоклеточным организмам и далее - к животным. Исследование показало, что данное существо было промежуточным звеном между одноклеточными и многоклеточными.

Исходя из этого, организм можно назвать недостающим звеном эволюции, которое уже многие годы ищут ученые.

«Мы обнаружили примитивный сферический организм, что стало первым шагом к сложной многоклеточной структуре, которая никогда не описывалась ранее в летописи окаменелостей», - отмечают ученые.

Таким образом, открытие новой окаменелости позволяет предположить, что эволюция многоклеточных животных произошла как минимум один миллиард лет назад.