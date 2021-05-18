Армия В Москве открыли памятник генералу армии Андрею Хрулеву Ян Брацкий Генерал прославился тем, что возглавил весь тыл Красной армии в годы великой Отечественной войны и создал три системы ВС. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве на территории федерального казначейства открыли памятник генералу армии Андрею Хрулеву. На церемонию пришли больше ста человек - руководство Минобороны, представители Казначейства, Общества военных финансистов, руководители военных вузов. Почетным гостем стала внучка военачальника. О роли Хрулева в развитии российских Вооруженных сил рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков. «Это человек уникальнейший, создавший три системы Вооруженных сил нашей армии. Первое с чего он начал - это финансовая служба. Второе это служба тылового обеспечения. Вы можете себе представить, в годы Великой Отечественной войны человек возглавил весь тыл Красной армии, он же министр путей сообщения», - отметил Булгаков. Третей системой, к созданию которой приложил руку знаменитый генерал, система строительного комплекса. Сегодня его портреты и бюст стоят в военно-строительном управлении самыми первым, добавил Булгаков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика