В Москве открыли памятник генералу армии Андрею Хрулеву
В Москве на территории федерального казначейства открыли памятник генералу армии Андрею Хрулеву. На церемонию пришли больше ста человек - руководство Минобороны, представители Казначейства, Общества военных финансистов, руководители военных вузов.
Почетным гостем стала внучка военачальника. О роли Хрулева в развитии российских Вооруженных сил рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
«Это человек уникальнейший, создавший три системы Вооруженных сил нашей армии. Первое с чего он начал - это финансовая служба. Второе это служба тылового обеспечения. Вы можете себе представить, в годы Великой Отечественной войны человек возглавил весь тыл Красной армии, он же министр путей сообщения», - отметил Булгаков.
Третей системой, к созданию которой приложил руку знаменитый генерал, система строительного комплекса. Сегодня его портреты и бюст стоят в военно-строительном управлении самыми первым, добавил Булгаков.