Госдума приняла в I чтении законопроект о стипендиях учащимся военных учреждений

Суворовцы, нахимовцы, кадеты и учащиеся военно-музыкальных училищ в скором времени смогут рассчитывать на получение ежемесячных государственных стипендий.

Поправки в закон, предусматривающие такие выплаты, приняты Государственной думой в первом чтении.

Сейчас нормы закона об образовании, касающиеся стипендий не охватывают суворовцев и кадет. Они имеют право на ведомственные выплаты.

Законопроект устанавливает в законе об образовании право на денежные выплаты обучающимся в учреждениях Министерства обороны России. Какой будет размер, условия и порядок выплат, решит кабинет министров РФ.