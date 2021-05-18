Госдума приняла в I чтении законопроект о стипендиях учащимся военных учреждений
Размер, условия и порядок выплат таких стипендий определяет правительство.
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Суворовцы, нахимовцы, кадеты и учащиеся военно-музыкальных училищ в скором времени смогут рассчитывать на получение ежемесячных государственных стипендий.
Поправки в закон, предусматривающие такие выплаты, приняты Государственной думой в первом чтении.
Сейчас нормы закона об образовании, касающиеся стипендий не охватывают суворовцев и кадет. Они имеют право на ведомственные выплаты.
Законопроект устанавливает в законе об образовании право на денежные выплаты обучающимся в учреждениях Министерства обороны России. Какой будет размер, условия и порядок выплат, решит кабинет министров РФ.