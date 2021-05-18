СМИ сообщили о госпитализации Натальи Варлей

Звезду советского кино Наталью Варлей госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В материале не говорится, какие именно проблемы со здоровьем испытывает заслуженная артистка РСФСР, но отмечается, что она нуждается в обследовании коронарных сосудов.

За свою карьеру Наталья Варлей сыграла более 40 ролей, но широкую известность ей принесли работы в картинах «Кавказская пленница» и «Вий». Артистка является лауреатом Государственной премии РСФСР им. Н.К. Крупской, также она награждена орденами Почета и Дружбы.