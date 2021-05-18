Больше рабочих мест: в Кабардино-Балкарии запустят новые швейные цеха Военторга
Фабрика Военторга в Нальчике работает в интересах Минобороны и силовых структур. Там шьют форму, спецодежду для военной медицины и выпускают другую текстильную продукцию.
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Двести пятьдесят новых рабочих мест в этом году появится в Кабардино-Балкарии в рамках расширения производства швейной фабрики в Нальчике, работающей в интересах Минобороны и силовых структур.
Там шьют форму, спецодежду для военной медицины и выпускают другую текстильную продукцию. Работу предприятия проинспектировал Гендиректор Военторга Владимир Павлов.
В Нальчике он также провел встречу с главой республики Казбеком Коковым. В эти дни руководство Военторга совершает рабочую поездку по воинским частям Южного военного округа в составе комиссии по Материально-техническому обеспечению.