Больше рабочих мест: в Кабардино-Балкарии запустят новые швейные цеха Военторга

Двести пятьдесят новых рабочих мест в этом году появится в Кабардино-Балкарии в рамках расширения производства швейной фабрики в Нальчике, работающей в интересах Минобороны и силовых структур.

Там шьют форму, спецодежду для военной медицины и выпускают другую текстильную продукцию. Работу предприятия проинспектировал Гендиректор Военторга Владимир Павлов.

В Нальчике он также провел встречу с главой республики Казбеком Коковым. В эти дни руководство Военторга совершает рабочую поездку по воинским частям Южного военного округа в составе комиссии по Материально-техническому обеспечению.