Госдума в первом чтении одобрила уголовные сроки за учебу в нежелательных НПО за рубежом

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение ответственности за участие в признанной нежелательной в России иностранной или международной неправительственной организации (НПО). Соответствующее решение депутаты приняли в ходе заседания во вторник, 18 мая.

Документ предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс (статью 284.1) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (статью 31), вводя наказания, вплоть до уголовного, за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах таких НПО.

«Предлагается ввести как в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, так и в виде обязательных или принудительных работ, а также в виде лишения свободы на срок от одного до четырех лет», - приводит РИА Новости слова главы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева.

Он уточнил, что наказание в виде лишения свободы предусматривается для лиц, которых уже наказывали за подобные деяния.

Российское законодательство сейчас не предусматривает наказание за участие в организованных НПО тренингах за пределами страны.