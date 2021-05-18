Медведчук сдал заграничный и дипломатический паспорта

Отправленный под домашний арест глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сдал на хранение свои дипломатический и заграничный паспорта. Документы будут находиться в органе досудебного расследования, сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора.

«Подозреваемый народный депутат сдал на хранение в орган досудебного расследования свои заграничный и дипломатический паспорта», - приводит УНИАН сообщение ведомства.

Суд над Медведчуком состоялся 13 мая в Киеве. Политика поместили под домашний арест сроком до 9 июля включительно. Сам подследственный назвал это решение политически мотивированным и попыткой расправы над оппозицией.

Глава политсовета оппозиционной украинской партии подозревается в государственной измене. Адвокаты политика уже обжаловали все обвинения и решение суда о домашнем аресте.