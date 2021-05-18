Борьба с огнем: армейскую авиацию задействовали для тушения пожаров в Свердловской области

Армейскую авиацию задействовали в тушении природных пожаров в Свердловской области. Экипаж транспортно-боевого вертолета Ми-8 сбросил около 14 тонн воды на очаги возгораний. Летчики девять раз забирали воду из ближайшего водоема.

Борьбу с огнем на земле ведут военнослужащие окружного учебного центра подготовки младших специалистов Центрального округа. Вместе с пожарными они создают минерализованные полосы, чтобы не допустить пламя к населенным пунктам. К тушению привлечены более полусотни военнослужащих.

Между тем в Тюменской области военные инженеры проложили 120 километров минерализованных полос для защиты от лесных пожаров. Для оказания помощи были привлечены личный состав и техника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.