Блинкен заявил, что США нацелены на более стабильные отношения с Россией

Соединенные Штаты стремятся к более стабильным отношениям с Россией. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Рейкьявике, куда он приехал, чтобы принять участие в заседании Арктического совета.

«США прежде всего нацелены на более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. У нас есть сферы, сотрудничество в которых в интересах обеих сторон», - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Блинкен, РФ входит в Арктического совет, в рамках которого происходит взаимодействие по вопросам образования, окружающей среды, поисково-спасательных операций. Госсекретарь США заявил, что Штаты надеются, что Арктика останется территорией для ведения мирного сотрудничества и что милитаризации региона удастся избежать.