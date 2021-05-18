Диетолог объяснил, почему в жару не стоит пить минералку

В жаркую погоду человеку обязательно нужно потреблять воду. Прозрачных жидкостей в такой период должно приходиться не менее двух литров в день. Желательно, чтобы половину этого количества составляла чистая вода. Об этом «Звезде» рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Однозначно нужно пить воду. Воду столовую, то есть без лишней минерализации. Она есть и среди минеральных вод - то, что мы традиционно называем минералкой. Надо смотреть, чтобы она была никакая не лечебная, а именно столовая или чистая питьевая вода (иногда ее так называют)», - объяснил специалист.

По словам Гинзбурга, в жару не стоит «гоняться» за минералками, так как сейчас очень много жидкости организм теряет именно с выдыхаемым воздухом, с потом, и происходит концентрация внутренних жидкостей, например мочи или желчи. На этом фоне возможно образование камней, заявил диетолог.

Он отметил, что вода должна быть негазированной. Также в нее можно добавлять имбирь, лимон, делать различные ягодные морсы, зеленый чай. Главное - не добавлять туда сахар. Также можно сварить несладкий компот из сухофруктов.

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