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Роспотребнадзор приостановил работу детского магазина на Лубянке

Роман Захаров
15:02 18.05.2021
Ведомство выявило ряд нарушений норм профилактики COVID-19 при проверке работы магазина.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Работу детского магазина на Лубянке в Москве временно приостановили из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований - АО "ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ по адресу: г. Москва, Театральный пр., д. 5, стр. 1… 18 мая в отношении АО "ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд г. Москвы», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что по результатам проведенной проверки были выявлены следующие нарушения норм профилактики COVID-19: недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток, отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха в местах общего пользования, недостаточный запас средств для дезинфекции, отсутствие результатов тестов на коронавирусную инфекцию у работников службы клининга и технического персонала.

Ранее в Интернете была опубликована видеозапись, сделанная в Центральном детском магазине на Лубянке. На ролике было видно, что внутри помещения собралось большое число людей. По данным ЦДМ, в воскресенье в магазине проходила встреча с актерами фильма «Майор Гром».

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