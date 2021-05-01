Американский генерал рассказал о способности РФ уничтожить американские спутники
Россия и Китай совместно разработали оружие, способное уничтожить американские спутники. Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал-майор Джон Реймонд.
Генерал акцентировал, что космос является такой же сферой боевых действий как воздух, земля и море.
«Это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве», - сказал Реймонд в интервью газете Washington Post.
По его словам, целью США является «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него». В связи с этим Штатам важно «не допускать» негативного развития событий, поскольку космическая сфера «должна быть безопасна для всех».