В стране и мире Американский генерал рассказал о способности РФ уничтожить американские спутники Светлана Головина Командующий Космическими силами США заявил, что разработанное Россией и Китаем оружие способно уничтожить американские спутники. © Фото: Doukdouk, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Россия и Китай совместно разработали оружие, способное уничтожить американские спутники. Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал-майор Джон Реймонд. Генерал акцентировал, что космос является такой же сферой боевых действий как воздух, земля и море. «Это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве», - сказал Реймонд в интервью газете Washington Post. По его словам, целью США является «не попасть в конфликт, который начинается в космосе или распространяется на него». В связи с этим Штатам важно «не допускать» негативного развития событий, поскольку космическая сфера «должна быть безопасна для всех». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика