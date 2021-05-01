Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его партнеры готовы к развитию отношений с Москвой, если она будет соблюдать международные обязательства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», - уточняется в обращении.

Блинкен добавил, что США присоединяется к лидерам Евросоюза и «осуждает введенные российской стороной запреты для ряда европейских чиновников».

Ранее Россия ввела ограничения в отношении восьми должностных лиц Европейского союза. В их числе оказались председатель Европарламента Давид Мария Сассоли и руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, а также зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.