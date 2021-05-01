Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией

Светлана Головина
07:12 01.05.2021
Вашингтон и его союзники готовы к развитию отношений с Москвой при условии соблюдения международных обязательств.
Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с Россией
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон и его партнеры готовы к развитию отношений с Москвой, если она будет соблюдать международные обязательства. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Вместе с нашими партнерами и союзниками мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией, но она должна выполнять свои международные обязательства», - уточняется в обращении.

Блинкен добавил, что США присоединяется к лидерам Евросоюза и «осуждает введенные российской стороной запреты для ряда европейских чиновников».  

Ранее Россия ввела ограничения в отношении восьми должностных лиц Европейского союза. В их числе оказались председатель Европарламента Давид Мария Сассоли и руководитель берлинской прокуратуры Йорг Раупах, а также зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:13 В стране и мире
Видео
Пострадавших в смертельном ДТП с автобусом доставили в Хабаровск вертолетом МЧС РФ
05:19 В стране и мире
Будет жарко: в Гидрометцентре назвали регионы с теплой погодой на майские праздники
05:27 В стране и мире
ЕС и Великобритания окончательно завершили формальности по Brexit
03:00 Армия
Видео
Около двух тысяч куличей: для миротворцев РФ в Карабахе приготовили пасхальное угощение
23:25 В стране и мире
Путин подписал закон о запрете госслужащим иметь гражданство и вид на жительство за рубежом
Популярное
Популярное
Видео
Пара устроила свадьбу прямо в Домодедово из-за задержки рейса в Сочи
Видео
Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению
«Последние часы Гитлера»: стали известны последние мгновения жизни фюрера
Видео
Опубликован момент взрыва телефона в руках жителя Санкт-Петербурга
Видео
Только не ногами: спасатель рассказал, что делать, если на даче начался пожар
Видео
Спасатель объяснил о правилах установки мангала и разведении костра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.