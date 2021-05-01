Мощное землетрясение произошло на северо-востоке Японии

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает главное метеорологические управление страны.

Эпицентр землетрясения находился в районе префектуры Мияги в Тихом океане на глубине 60 километров. Толчки ощущались на севере и востоке страны, в том числе в Токио.

Уточняется, что угрозы цунами нет. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали, пишет РИА Новости.