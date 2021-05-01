Есть погибшие: огонь уничтожил жилой дом под Пермью

В частном деревянном доме в городе Кудымкар в Пермском крае произошел пожар, есть погибшие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

К моменту прибытия пожарных наблюдалось открытое горение дома и хозяйственных построек на площади - 120 квадратных метров.

«В настоящее время открытое горение ликвидировано. Проводится проливка и разбор конструкций. К сожалению, есть погибшие», - уточняется в сообщении ведомства.

В МЧС добавили, что к тушению привлечены 34 человека и 12 единиц техники, в том числе 22 человека и семь единиц техники от МЧС России.

По информации СМИ, жертвами пожара оказались двое детей и пятеро взрослых.