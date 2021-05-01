МВД обяжет мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в РФ
Все мигрировавшие в Россию иностранные граждане для длительного нахождения на территории государства должны будут получить единый электронный документ, действующий до 10 лет. Соответствующее заявление сделал пресс-центр МВД РФ.
По истечении данного срока и при желании продлить пребывание в стране документ будет заменяться. В нем будет присутствовать текстовая и графическая информация о гражданине, точный перечень которой будет определяться в процессе разработки законопроекта.
Сроки реализации данной задумки в настоящее время не уточняются. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести специальные патенты для мигрантов, которые позволят вести трудовую деятельность на территории государства. Оформлять их предполагается в электронном виде.