МВД обяжет мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в РФ

Все мигрировавшие в Россию иностранные граждане для длительного нахождения на территории государства должны будут получить единый электронный документ, действующий до 10 лет. Соответствующее заявление сделал пресс-центр МВД РФ.

По истечении данного срока и при желании продлить пребывание в стране документ будет заменяться. В нем будет присутствовать текстовая и графическая информация о гражданине, точный перечень которой будет определяться в процессе разработки законопроекта.

Сроки реализации данной задумки в настоящее время не уточняются. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести специальные патенты для мигрантов, которые позволят вести трудовую деятельность на территории государства. Оформлять их предполагается в электронном виде.