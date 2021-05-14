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Впервые в истории: иностранные журналисты посетили флагман Северного флота «Петр Великий»

Светлана Головина
Елена Сивонен
09:40 14.05.2021
Около 60 представителей СМИ со всего мира впервые оказались на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военные предоставили иностранным журналистам уникальную возможность посетить главную базу на Северном флоте. В настоящий пресс-десант, который прибыл в Североморск, вошли представители самых крупных в мире информагенств и телекомпаний.  

Флагман Северного флота атомный ракетный крейсер «Петр Великий» впервые в истории принимает порядка 60 представителей СМИ со всего мира. На протяжении визита они не выпускали из рук камеры и фотоаппараты, искали лучшие ракурсы, чтобы рассказать о потенциале ВС России, в частности флота, стоящего на страже Арктических рубежей.  

Командующий Северным флотом Александр Моисеев впервые дал интервью большому количеству представителей иностранной прессы. Журналисты в основном задавали вопросы об Арктике.

Моисеев подчеркнул, что защита национальных интересов России в высоких широтах сейчас в приоритете, поскольку в последнее время наблюдается рост активности Вооруженных сил иностранных государств в арктической зоне.

Оснащенный противокорабельным ракетным комплексом «Гранит», атомный крейсер способен обеспечить противовоздушную и противолодочную оборону морских соединений. Причем сделать это может в одиночку.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Елены Сивонен.

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