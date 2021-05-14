Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Первые выписки детей, привезенных в Москву после аварии в Ставропольском крае, ожидаются примерно через две недели

Алена Миронова
10:13 14.05.2021
Детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, могут выписать из больницы уже через две недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба МЧС РФ, РИА Новости
Читайте нас на:

Детей, пострадавших в крупном ДТП на трассе Астрахань - Ставрополь, могут выписать домой из больницы уже через две недели. Об этом заявили в российской детской клинической больнице в Москве.

«Детей, которые уже переведены из реанимации, надеемся, что максимум через две недели они будут выписаны домой. Можем это первично прогнозировать», - заявила директор российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

Отмечается, что всего было пятеро детей, приехавших из Ставрополья. Трое, как известно, уже переведены из отделения реанимации.

«Потому что первые этапы оперативного их лечения были, естественно, осуществлены по лучшим клиническим и международным рекомендациям в первые часы. Междисциплинарная бригада самой крупной детской федеральной больницы это позволяет. Но нужны дальнейшие реконструктивные операции, реабилитация, которая, кстати, у нас начинается еще на этапе реанимации и продолжается в отделении», - подчеркнула Елена Петряйкина.

По сообщениям, один ребенок также в настоящий момент получает полное лечение в отделении гастроэнтерологии. Двое детей в настоящий момент остаются в реанимации - они прибыли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Оперативное лечение уже выполнено. Их состояние на сегодняшний день отмечается как стабильное, тяжелое, но требующее реанимационного наблюдения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:10 В стране и мире
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении
09:40 Армия
Видео
Впервые в истории: иностранные журналисты посетили флагман Северного флота «Петр Великий»
09:22 В стране и мире
Видео
Врачи рассказали о состоянии детей, прооперированных в Москве после стрельбы в Казани
08:07 В стране и мире
Видео
В Амурской области обрушился автомобильный мост
07:03 В стране и мире
К Земле приближается астероид размером крупнее пирамиды Хеопса
Популярное
Популярное
Видео
Психиатр рассказал, как вести себя с агрессивными людьми
Видео
«Было ожидаемо»: брат рассказал об учительнице, закрывшей ребенка при стрельбе в Казани
Видео
ФСБ выявила в Шереметьево медицинскую клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
Видео
Одеяла с оспой: экс-участник комиссии по биооружию рассказал о первых исторических попытках США его применить
National Interest: Москва - лучшее место, чтобы пережить ядерную войну
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.