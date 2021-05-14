Первые выписки детей, привезенных в Москву после аварии в Ставропольском крае, ожидаются примерно через две недели

Детей, пострадавших в крупном ДТП на трассе Астрахань - Ставрополь, могут выписать домой из больницы уже через две недели. Об этом заявили в российской детской клинической больнице в Москве.

«Детей, которые уже переведены из реанимации, надеемся, что максимум через две недели они будут выписаны домой. Можем это первично прогнозировать», - заявила директор российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

Отмечается, что всего было пятеро детей, приехавших из Ставрополья. Трое, как известно, уже переведены из отделения реанимации.

«Потому что первые этапы оперативного их лечения были, естественно, осуществлены по лучшим клиническим и международным рекомендациям в первые часы. Междисциплинарная бригада самой крупной детской федеральной больницы это позволяет. Но нужны дальнейшие реконструктивные операции, реабилитация, которая, кстати, у нас начинается еще на этапе реанимации и продолжается в отделении», - подчеркнула Елена Петряйкина.

По сообщениям, один ребенок также в настоящий момент получает полное лечение в отделении гастроэнтерологии. Двое детей в настоящий момент остаются в реанимации - они прибыли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Оперативное лечение уже выполнено. Их состояние на сегодняшний день отмечается как стабильное, тяжелое, но требующее реанимационного наблюдения.