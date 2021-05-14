Развертывание полевого лагеря железнодорожниками ВВО на площадках реконструкции БАМ

Военнослужащие железнодорожного соединения Восточного военного округа приступили к развертыванию модульных городков на площадках реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Проверил ход выполнения подготовительных работ начальник железнодорожных войск ВВО генерал-майор Андрей Козлов.

Были обеспечены условия проживания и питания военных, развернуты модульные полевые банно-прачечные комплексы, передвижные бани на базе КамАЗ 6360 и полевые хлебозаводы. На данный момент проводится отсыпка площадок для развертывания блочных модульных городков.

С начала работ выработано из карьеров и вывезено на площадки более 30 тысяч тонн грунта. Для строительства площадок железнодорожники применяют современные карьерные экскаваторы, самосвалы КамАЗ-65222 и бульдозеры ГСТ-12.



Основной этап работ по реконструкции БАМ начнется в июле 2021 года. Для участия в реконструкции задействуют порядка 400 военнослужащих и 200 единиц техники различного назначения.