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Уверенная победа: в Забайкалье выявили победителей окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Военное ралли - 2021» ВВО

Алена Миронова
09:38 14.05.2021
В ходе соревнований военнослужащие продемонстрировали профессиональные навыки и опыт в индивидуальной гонке по незнакомому маршруту в одном из районов в Забайкальском крае.
Уверенная победа: в Забайкалье выявили победителей окружного этапа конкурса АрМИ-2021 «Военное ралли - 2021» ВВО
© Фото: Минобороны России
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Военнослужащие сборной команды общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Республике Бурятия, одержали уверенную победу на окружном этапе конкурса профессионального мастерства водителей большегрузных автомобилей «Военное ралли» в рамках проведения Армейских международных игр АрМИ-2021.

На втором месте - команда Тихоокеанского флота. Третье место заняли мастера вождения, представившие на соревнованиях общевойсковую армию из Забайкальского края.

Примечательно, что в конкурсе задействовали только серийно выпускаемую российскую автомобильную технику, состоящую на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО, - легковые машины с колесной формулой 4х4, грузовики 4х4 и 6х6.

В ходе соревнований военнослужащие продемонстрировали профессиональные навыки и опыт в индивидуальной гонке по незнакомому маршруту в одном из районов в Забайкальском крае. Координаты контрольных точек водители получали лишь за несколько минут до самого старта.

Во время гонки военнослужащим необходимо было преодолеть маршрут протяженностью более 50 километров по пересеченной местности с большим количеством препятствий, спусков, крутых подъемов. Победители и призеры первенства в составе сборной команды представят военный округ на всеармейских соревнованиях. Они состоятся в Республике Тыва летом текущего года.

Известно, что участниками мероприятия стали более 50 военнослужащих. Задействовано было порядка 20 единиц военной автомобильной техники.

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