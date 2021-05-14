В стране и мире Машина МЧС влетела в толпу, мчавшись на вызов в Подмосковье Светлана Головина Автомобиль протаранил бетонный забор, рядом с которым находились наблюдающие за висящим на балконе человеком. © Видео: Балашиха Рулит!, Вконтакте © Фото: ru_balashiha, ВКонтакте Читайте нас на: В подмосковном Ольгино машина МЧС влетела в толпу людей, мчавшись спасать висящего на балконе человека. Видео с места инцидента опубликовано Вконтакте. Инцидент произошел на улице Граничная, 38. На кадрах видно, что автомобиль протаранил бетонный забор, рядом с которым находились граждане, наблюдающие за «прыгуном». © ru_balashiha, ВКонтакте Как отмечают очевидцы, при наезде машины пострадала одна девочка. «Прыгуна спасли, девочка, слава богу, жива», - уточняется в сообщении. Обстоятельства произошедшего не уточняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика