Машина МЧС влетела в толпу, мчавшись на вызов в Подмосковье
Автомобиль протаранил бетонный забор, рядом с которым находились наблюдающие за висящим на балконе человеком.
© Видео: Балашиха Рулит!, Вконтакте © Фото: ru_balashiha, ВКонтакте
В подмосковном Ольгино машина МЧС влетела в толпу людей, мчавшись спасать висящего на балконе человека. Видео с места инцидента опубликовано Вконтакте.
Инцидент произошел на улице Граничная, 38. На кадрах видно, что автомобиль протаранил бетонный забор, рядом с которым находились граждане, наблюдающие за «прыгуном».
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