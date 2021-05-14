Найдено предполагаемое место хранения Янтарной комнаты

Специалисты из Польши возьмутся за исследование места гибели парохода «Карлсруэ». На нем, предположительно, перевозили Янтарную комнату.

Водолазы из общества Baltictech спустятся на дно у берегов Гданьска в Польше уже в конце мая. Они проведут на месте 10 дней. В ходе исследования будут изучены внутренности корабля, на котором в последний год войны, как считается, хранилась Янтарная комната. Пароход был потоплен 13 апреля 1945 года. Об этом пишет Daily Mail.

На месте планируется обнаружить как можно больше артефактов, задокументировать их. Польские власти организуют дополнительную экспедицию для подъема реликвий на поверхность в случае, если на дне найдется что-либо, имеющее историческое значение.

Отмечается, что последний раз Янтарную комнату, вывезенную немцами в сентябре 1941 года из Екатерининского дворца, видели в Калининграде.