Украинские депутаты подрались в эфире ток-шоу

Бывший депутат Верховной рады Олег Барна набросился с кулаками на депутата от фракции «Слуга Народа» Дмитрия Соломчука. Инцидент произошел в эфире украинского политического телешоу, видео которого опубликовано в Сети.

Причиной конфликта политиков стали разногласия о целесообразности запуска рынка земли на территории страны, после недолгого спора они начали обмениваться оскорблениями. Затем Барна встал со своего места, опрокинул Соломчука на кресло и несколько раз нанес удары кулаком.

Разнимать политиков пришлось телеведущим, однако даже после этого оппоненты продолжали словесную перепалку.