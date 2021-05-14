Украинские депутаты подрались в эфире ток-шоу
Конфликт разгорелся из-за разногласий о целесообразности запуска рынка земли на украинской территории.
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Бывший депутат Верховной рады Олег Барна набросился с кулаками на депутата от фракции «Слуга Народа» Дмитрия Соломчука. Инцидент произошел в эфире украинского политического телешоу, видео которого опубликовано в Сети.
Причиной конфликта политиков стали разногласия о целесообразности запуска рынка земли на территории страны, после недолгого спора они начали обмениваться оскорблениями. Затем Барна встал со своего места, опрокинул Соломчука на кресло и несколько раз нанес удары кулаком.
Разнимать политиков пришлось телеведущим, однако даже после этого оппоненты продолжали словесную перепалку.