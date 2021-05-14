В стране и мире В Амурской области обрушился автомобильный мост Алена Миронова В Тындинском районе Амурской области обрушился мост между населенными пунктами Лопча и Чильчи. © Видео: Порт Амур - новости Амурской области, Youtube © Фото: Порт Амур - новости Амурской области, Youtube Читайте нас на: В Амурской области в Тындинском районе произошло обрушение моста между населенными пунктами Лопча и Чильчи. В социальных сетях появляются фото и видео обрушенного моста. Пользователи отмечают, что повреждена переправа между населенными пунктами Лопча и Чильчи. Отмечается, что причиной обрушения могли стать обильные дожди, растянувшиеся на три дня - размыло опору, провалились пролеты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика