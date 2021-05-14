National Interest: Москва - лучшее место, чтобы пережить ядерную войну

В случае возникновения ядерного конфликта Москва может стать лучшим местом для выживания. Такого мнения придерживается автор статьи для National Interest Калеб Ларсон.

Он подчеркнул, что Россия обладает планом по модернизации системы противоракетной обороны Москвы.

«Система, предварительно названная А-235, будет разработана с целью устранения недостатков советских (российских) систем ПРО предыдущего поколения, которые не обеспечивают адекватной защиты от гиперзвуковых ракет», - отметил автор статьи.

Ларсон также обратил внимание на то, что у Москвы есть огромный противоракетный щит, который может быть либо полностью непроницаемым, либо совершенно не работающим.

Автор проанализировал модернизацию системы ПРО Москвы.

«Было увеличено количество ракет (обычных и с ядерными боеголовками), равно как и количество радиолокационных станций раннего предупреждения, которые были объединены в сеть для обеспечения большей эффективности раннего предупреждения и повышения точности ракет ПРО», - говорится в статье.

Он заявил, что у России и на сегодняшний день есть план по дальнейшей модернизации возможностей в области ПРО.