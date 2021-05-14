Ушла из жизни вдова актера Евгения Леонова

В возрасте 85 лет ушла из жизни Ванда Леонова - вдова известного советского актера Евгения Леонова. Об этом 13 мая сообщили в театре «Ленком».

«Заслуженный работник культуры России, одна из старейших сотрудниц нашего театра. Отдала театру почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых ленкомовских спектаклей», - уточняется в сообщении на сайте театра.

В «Ленкоме» отметили, что коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность и энергию.

Руководство театра выражает соболезнования сыну Леоновой - артисту Андрею Леонову, а также родным и близким семьи.