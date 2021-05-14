В стране и мире В Екатеринбурге мужчина-астматик умер, не дождавшись скорой помощи Алена Миронова Пациент-астматик в Екатеринбурге скончался на улице, не дождавшись прибытия врачей. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: В Екатеринбурге мужчина-астматик умер на улице, не дождавшись прибытия службы скорой помощи. Широкий общественный резонанс вызвало видео, которое сняли на камеру случайные свидетели. Как отмечается, прибывшие медики скорой помощи, которых вызвали прохожие, не торопились оказать помощь умирающему. Следственный комитет уже начал проверку по факту произошедшего. Внутреннее расследование также начало министерство здравоохранения Свердловской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика