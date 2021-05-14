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Временно закрытый участок «салатовой» линии метро вновь заработал в Москве

Кирилл Васин
06:19 14.05.2021
Первоначально станции планировалось открыть в конце мая.
Временно закрытый участок «салатовой» линии метро вновь заработал в Москве
© Фото: Ilya Galakhov Global Look Press
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До этого закрытый участок Люблинско-Дмитровской линии метро столицы вновь заработал. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.

«Все станции Люблинско-Дмитровской линии открыты для пассажиров. Приятных поездок», - отмечается на странице Московского метро в Twitter.

Первоначально станции планировалось открыть в конце мая, но работы удалось завершить значительно раньше.

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