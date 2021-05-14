Временно закрытый участок «салатовой» линии метро вновь заработал в Москве
Первоначально станции планировалось открыть в конце мая.
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До этого закрытый участок Люблинско-Дмитровской линии метро столицы вновь заработал. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.
«Все станции Люблинско-Дмитровской линии открыты для пассажиров. Приятных поездок», - отмечается на странице Московского метро в Twitter.
Первоначально станции планировалось открыть в конце мая, но работы удалось завершить значительно раньше.