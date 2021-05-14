Врач объяснил, какие синяки являются опасными

Синяки на теле, появляющиеся в результате бытовых травм и ушибов, чаще всего не вызывают опасений. Однако разбираться с ними нужно в каждом конкретном случае - отдельно. В качестве причин появления синих пятен на коже специалисты называют несколько вариантов.

Как пояснил хирург-флеболог и врач УЗИ-диагностики Амиран Демуров в интервью радио Sputnik, в первом варианте кровь попадает под кожу, после чего выходит из сосуда - это именно синяк. Если это небольшой поверхностный синяк, он пройдет либо сам через 10-15 дней, либо на фоне приема локальных гепариносодержащих препаратов - быстрее. Если же это большая гематома с большим объемом крови, то может потребоваться консультация хирурга.

Вторым вариантом являются не синяки, а сосудистые образования - проявления варикоза: расширенные мелкие вены, которые внешне напоминают обычные синяки. В большинстве случаев такие «синяки» свидетельствуют о расстройстве свертывающей системы крови, отметил врач.

При проведении антикоагулянтной терапии обычные травмы, которые до этого могли привести лишь к незначительным гематомам, могут стать причиной образования значительных синяков, так как препараты изменяют свертывающую систему крови. Однако из-за синяков не стоит прекращать прием кроверазжижающих препаратов, это может разрешить только врач.