В сирийском Алеппо впервые за время войны заработали фонтаны в центральном парке

Кажущаяся привычной для любого большого города ситуация, когда представители власти выдворяют из фонтана купающихся местных мальчишек - является не совсем привычной картиной для Алеппо.

Поэтому работники городских коммунальных служб с радостью говорят, что такие ситуации уже напоминают им тот самый довоенный Алеппо. В городе для посетителей вновь открылся любимый всеми горожанами центральный парк. О том, что здесь шли тяжелейшие бои уже почти ничего не напоминает.

Сейчас в парке восстанавливают, уничтоженные войной, зеленые насаждения на площади более 30 гектаров.

Участвующий в работе инженер Мухаммед и сам получил тяжелые ранения в боях с террористами, но сейчас, вместе с остальными рабочими высаживает экзотические растения. Особый уход нужен и городским фонтанам.

«Чтобы обеспечить все наши нужды, мы расходуем 50 тысяч кубометров воды в месяц - постоянно обновляем воду в фонтанах и чистим их. А для чистки используем специальное средство. Заливаем в фонтан и - получается пена», - отметил инженер Мухаммед Боракят.

Местные власти обещают, что совсем скоро на этих зеленых аллеях зазвучит музыка. Но и без этого, желающих спрятаться от палящего солнца в городском парке уже предостаточно. Чтобы полностью устранить все следы войны понадобится еще не мало времени. Но главное, чтобы оно было уже мирным.