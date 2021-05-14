Операция - ликвидация: миротворцы РФ уничтожили обнаруженные в Нагорном Карабахе боеприпасы на полигоне Баллыджа

Уничтоженные российскими саперами боеприпасы были обнаружены при разминировании Мардакертского района и отвезены на полигон, где ежедневно уничтожается около 120 взрывоопасных предметов.

Личный состав подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает проводить работы по уничтожению взрывоопасных предметов, которые были обнаружены ими на территории Нагорного Карабаха.

Подрывные работы саперы проводят ежедневно на специальном полигоне Баллыджа. Каждый день российские военнослужащие уничтожают около 120 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров. Для этого применяется метод подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Уничтоженные накануне российскими саперами боеприпасы были обнаружены в ходе разминирования Мардакертского района.

«Уничтожение взрывоопасных предметов и боеприпасов является важной частью процесса по возвращению мирной жизни в Нагорный Карабах», - сообщил офицер подразделения гуманитарного разминирования Илья Манякин.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов в Нагорном Карабахе было очищено 2115 гектаров территории, более 656 километров дорог, проведена проверка саперами 1832 зданий. Обнаружено и обезврежено 25 611 взрывоопасных предметов. К работам по утилизации ВОП ежедневно привлекается около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.