Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Операция - ликвидация: миротворцы РФ уничтожили обнаруженные в Нагорном Карабахе боеприпасы на полигоне Баллыджа

Валентина Пескова
03:27 14.05.2021
Уничтоженные российскими саперами боеприпасы были обнаружены при разминировании Мардакертского района и отвезены на полигон, где ежедневно уничтожается около 120 взрывоопасных предметов.
Операция - ликвидация: миротворцы РФ уничтожили обнаруженные в Нагорном Карабахе боеприпасы на полигоне Баллыджа
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Уничтоженные российскими саперами боеприпасы были обнаружены при разминировании Мардакертского района и отвезены на полигон, где ежедневно уничтожается около 120 взрывоопасных предметов.

Личный состав подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает проводить работы по уничтожению взрывоопасных предметов, которые были обнаружены ими на территории Нагорного Карабаха.

Подрывные работы саперы проводят ежедневно на специальном полигоне Баллыджа. Каждый день российские военнослужащие уничтожают около 120 взрывоопасных предметов, среди которых мины и артиллерийские снаряды различных калибров. Для этого применяется метод подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Уничтоженные накануне российскими саперами боеприпасы были обнаружены в ходе разминирования Мардакертского района.

«Уничтожение взрывоопасных предметов и боеприпасов является важной частью процесса по возвращению мирной жизни в Нагорный Карабах», - сообщил офицер подразделения гуманитарного разминирования Илья Манякин.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов в Нагорном Карабахе было очищено 2115 гектаров территории, более 656 километров дорог, проведена проверка саперами 1832 зданий. Обнаружено и обезврежено 25 611 взрывоопасных предметов. К работам по утилизации ВОП ежедневно привлекается около 10 военнослужащих подразделения гуманитарного разминирования, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:48 В стране и мире
Видео
Дети в секторе Газа продолжают играть на улице во время ударов со стороны Израиля: видео
01:44 В стране и мире
Видео
Рухнувший пласт железа с крыши накрыл автопарковку: кадры непогоды из Вологды, где ветер сносил кровлю с домов
00:47 В стране и мире
Нетаньяху: операция в Газе будет продолжаться сколько потребуется
00:00 Армия
За неделю у границ РФ обнаружено 36 иностранных самолетов-разведчиков
23:15 В стране и мире
«Обвинения не имеют оснований»: Медведев поддержал Медведчука и Козака
Популярное
Популярное
Видео
Психиатр рассказал, как вести себя с агрессивными людьми
Видео
«Было ожидаемо»: брат рассказал об учительнице, закрывшей ребенка при стрельбе в Казани
Видео
ФСБ выявила в Шереметьево медицинскую клинику, выдававшую фальшивые справки иностранцам
«Тлеющие угли в мангале»: в реакторе Чернобыльской АЭС усилились ядерные реакции
Видео
Одеяла с оспой: экс-участник комиссии по биооружию рассказал о первых исторических попытках США его применить
Доктор назвала лучшее для здоровья время принятия душа
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.